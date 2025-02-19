Москва, 19 февраля, 2025, 04:15 — ИА Регнум. В Москве в рамках Недели безопасного Рунета прошли паблик-спичи для старшеклассников с участием экспертов цифровой индустрии, организованные Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке Координационного центра доменов .RU/.РФ. Мероприятие прошло в офисе компании Авито и было посвящено актуальным вопросам безопасности в интернете, рассказали ИА Регнум рассказали представители РАЭК.

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Руководитель направления креативных проектов АНО «Диалог Регионы» Иван Серов рассказал старшеклассникам о дезинформации в интернете, объяснив, как отличить правду от фейков.

«Безопасность включает в себя не только осторожность с подозрительными ссылками, но и осознанное потребление информации. Ежедневно мы сталкиваемся с фейками, включая дипфейки, и развиваем критическое мышление через видео, подкасты и образовательные проекты. Распространение фейковых новостей, особенно в условиях геополитической напряжённости, часто является целенаправленной работой иностранных источников, стремящихся дестабилизировать ситуацию и посеять панику», — рассказал Серов.

В свою очередь руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко предупредил о рисках, которые могут быть вызваны искусственным интеллектом и обеспечением кибербезопасности. По его словам, нейросети является мощным инструментом, однако они не являются панацеей. Так, заметил Сиденко, нейросети могут создавать правдоподобные, но выдуманные факты. Также эксперт предостерёг старшеклассников от передачи персональных данных, включая фотографии паспортов, при использовании ИИ.

«Тексты, сгенерированные нейросетями, требуют доработки: они часто страдают шаблонностью и отсутствием аргументации. Для бытовых задач нейросети удобны, но помните об их ограничениях. Используйте их с умом. Даже нейросети не могут мгновенно взломать сложный пароль, состоящий из букв, цифр и специальных символов, но абсолютной защиты не существует — любой пароль уязвим, вопрос лишь во времени», — подчеркнул Сиденко.

По мнению эксперта Регионального общественного центра интернет-технологий Андрея Ярных, защита биометрических данных является важной задачей, сопоставимой с обеспечением защиты финансовой информации.

«Наибольшую опасность представляют утечки биометрических данных, ведь они уникальны и практически неизменяемы. В отличие от паролей или данных паспорта, биометрию почти невозможно сменить, и её утечка может привести к непредсказуемым последствиям», — пояснил эксперт.

Вместе с этим представитель соцсети Likee Данил Дрозд отметил, что критическое мышление способно помочь пользователям защищать себя и других от рисков, которые существуют на любой платформе.

«Важно помнить, что не существует источника информации, которому можно доверять на 100%, каким бы верифицированным, официальным и каким угодно ещё его не называли», — добавил он.

Представитель Авито Никита Палёха рассказал слушателям паблик-спичей также рассказали о безопасности онлайн-покупок и способах защиты аккаунта в интернет-магазине. Он подчеркнул, что ответственность за действия, совершенные в вашем аккаунте на Авито, несёт его владелец. Предоставление доступа к аккаунту, даже близким людям, может привести к серьёзным последствиям: от административной до уголовной ответственности, а также к финансовым потерям из-за доступа к привязанной карте.

«Сдача аккаунта в аренду грозит ещё более серьёзными последствиями. Защитите свои данные: не передавайте пароли, коды и персональные данные третьим лицам, включите двухфакторную аутентификацию. Так вы сможете обезопасить себя и обеспечить комфортный опыт использования Авито», — отметил Палёха.

Как передавало ИА Регнум, приобретение россиянами навыков безопасного пользования интернетом — одна из целей национального проекта «Цифровая экономика».

По нацпроекту реализуется Всероссийская программа кибергигиены. Входящий в нее ресурс «КиберЗОЖ» разъясняет пользователям, что такое фишинг, как устанавливать надежные пароли и делать безопасные онлайн-покупки. Проект «Кибербуллинг» посвящён борьбе с интернет-травлей, а на ресурсах «Выучи свою роль» и «Прокачай скилл защиты» можно ознакомиться с рекомендациями по противодействию интернет-мошенникам и хакерам.

Также на портале «Госуслуги» работает раздел «Кибербезопасность — это просто!», где пользователи могут пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные.