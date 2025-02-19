Сызрань, Самарская область, 19 февраля, 2025, 03:45 — ИА Регнум. Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) подвергся атаке БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в ночь на 19 февраля сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Rosneft/Global Look Press Сызранский НПЗ (архивное фото)

«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы», — написал Федорищев в Telegram-канале.

По предварительной информации главы региона, пострадавших при атаке БПЛА нет. Он отметил, что в настоящее время опасность атаки украинских беспилотников в области сохраняется.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 19 февраля над пригородом Тулы средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинский беспилотник.По информации губернатора региона Дмитрия Миляева, пострадавших в результате атаки нет.

Помимо этого, вечером 18 февраля Минобороны докладывало, что над Брянской областью и Крымом вечером 18 февраля средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки украинских БПЛА нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.