Екатеринбург, 19 февраля, 2025, 03:25 — ИА Регнум. Презентация новой книги председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась 18 февраля в Екатеринбурге.

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

С автором книги встретились студенты Уральского юридического университета. Во встрече принимали участие полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Книга Крашенинникова «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира, 1939–1953 гг.» посвящена юбилею Победы, в ней идёт речь о правовой трансформации страны и всего мира накануне войны и после ее начала. Книга охватывает три этапа истории: предвоенную мобилизацию, непосредственно период Великой Отечественной войны и послевоенный период восстановления и развития страны.

Крашенинников так описывает противостояние мировых держав накануне начала Второй мировой войны: «Великобритания, Франция и США не любили нацистскую Германию и фашистскую Италию не только и не столько за тоталитаризм, сколько за стремление переустроить мир в соответствии с их интересами. Однако генетически свойственный режимам Муссолини и Гитлера антикоммунизм вызывал у них определенное сочувствие».

По мнению Крашенинникова, руководители СССР, будучи интернационалистами, ненавидели обе стороны за то, что они — империалисты. В Германии видели ещё и соперника, а также помеху в деле победы мировой социалистической революции. Таким образом, к середине 1930-х гг. в мире образовался «любовный треугольник», каждая вершина которого надеялась, что две оставшиеся сцепятся друг с другом к ее величайшей пользе.

Все соглашения накануне Второй мировой войны продиктованы именно этим противостоянием.

Кроме того, Крашенинников касается темы подготовки СССР к началу войны. В частности, он упоминает закон о снижении призывного возраста, отмену классового принципа призыва в армию, перестройку системы государственной власти.

Отдельно автор разбирает жёсткие по своим последствиям правовые акты, такие, как приказ, широко известный под названием «Ни шагу назад!», который предусматривал предание суду командиров, «допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций» и введение заградительных отрядов.

«Все это стало несокрушимым барьером, о который разбилась европейско-фашистская орда захватчиков», — пишет Павел Крашенинников.

Книга Крашенинникова, основанная на документах и фактах противостоит попыткам подменить историю Второй мировой войны ради политических задач и желания доминировать над другими народами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 17 февраля школьники и студенты по всей стране в рамках занятия «Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Фёдора Ушакова» из цикла встреч «Разговоры о важном» обсуждали с педагогами тему служения Отечеству. Федеральным спикером тематического занятия стал Герой Российской Федерации, военный корреспондент Евгений Поддубный. Его урок был наполнен личными наставлениями и историческими примерами.

16 января президент России Владимир Путинподписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

В октябре 2022 года на заседании Совета глав государств СНГ в Астане Путин предложил объявить 2025 год Годом 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Также российский лидер указал на необходимость объявить в связи с этой датой Год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна, заявил Путин 15 января на заседании оргкомитета «Победа». Защита Отечества и служение Отечеству во все времена были и остаются для граждан России священным делом, подчеркнул глава государства.