Москва, 19 февраля, 2025, 03:04 — ИА Регнум. Внедрение единого платёжного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) станет рациональным шагом. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин во время заседания комитета Государственной думы 18 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Лично мое мнение: должна быть единая платёжка, единый оператор в регионе по сбору средств, и не должно быть прямых договоров (с ресурсоснабжающими компаниями. — Прим. ред.)», — отметил Файзуллин.

Как рассказал эксперт Народного фронта Павел Склянчук, Файзуллин имел в виду расчётные центры, используемые управляющими компаниями в качестве платёжных агентов для выставления квитанций по оплату ЖКУ.

«Бывает в регионах собственнику приходит по несколько бумажных квитанций: отдельно за капремонт, отдельно за свет, отдельно за всё остальное», — приводит ТАСС слова Склянчука.

Как передавало ИА Регнум, в декабре стало известно, что Минстрой России собирается обратиться к иностранным инвесторам для модернизации инфраструктуры ЖКХ. Для обновления инженерных сетей и коммуникаций в российских регионах к 2030 году понадобиться порядка 4,5 трлн рублей. Отмечается, что в качестве зарубежных стран рассматриваются участники БРИКС и ООН-Хабитат. Вместе с этим в ведомстве подчеркнули, что модернизация инфраструктуры ЖКХ является одним из приоритетов министерства. Так, к 2030 году Минстрой планирует построить и реконструировать свыше 2 тыс. объектов инфраструктуры водоснабжения и водоподготовки. Более того, в планах ведомства значатся мероприятия по улучшению услуг ЖКХ для 20 млн россиян.