Лондон, 19 февраля, 2025, 02:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский собирается бежать из страны. Такое предположение сделал 18 февраля сооснователь Pink Floyd музыкант Роджерс Уотерс в эфире RT.

Alterna2 Роджер Уотерс

«Подозреваю, что сейчас Зеленский изучает расписание рейсов, потому что собирается бежать. Я считаю, что это лишь вопрос времени», — пояснил Уотерс.

По мнению музыканта, с Зеленским о судьбе его страны не собираются советоваться ни США, ни Россия, принимавшие участие в переговорах в Саудовской Аравии, главу киевского режима никто не воспринимает всерьёз. Уотерс отметил, что Зеленский попал в безвыходную ситуацию и ему следует держаться подальше от процессов по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступит в качестве докладчика на ближайшем заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Заседание СБ ООН, в котором Уотерс уже принимал участие, состоялось 8 февраля 2023 года и было посвящено перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия.

Рок-музыкант выступал против поставок западными странами вооружений киевскому режиму и критиковал их за разжигание конфликта. Он считает, что Украиной правят радикальные националисты, приведшие страну на грань катастрофы.

Уотерс 8 декабря заявил, что глава киевского режима Зеленский не должен оставаться на посту главы государства, его время ушло. Он призвал дать народу Украины возможность определить свое будущее демократическим путем, как это было до государственного переворота на майдане в 2014 году. Музыкант добавил, что Зеленский не принимает самостоятельных решений и является марионеткой США.