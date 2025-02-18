Флорида, США, 19 февраля, 2025, 02:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп допустил, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться до конца февраля.

Artem Priakhin/Global Look Press

Во время выступления во время пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго во Флориде по итогам подписания исполнительных указов 18 февраля Трампу задали вопрос, возможна ли встреча с президентом РФ до конца текущего месяца.

«Вероятно», — ответил Трамп, не добавив каких-либо других комментариев по этой теме.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры американской и российской делегаций. Во время встречи также обсуждалась предстоящая встреча Трампа и Путина.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, для организации встречи Путина и Трампа потребуется плотная работа двух делегаций. Россия к этому готова, но прогнозы некоторых западных СМИ о встрече двух лидеров на следующей неделе вряд ли сбудутся, отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 февраля заявил, что необходимость в оперативной встрече Путина и Трампа существует, но пока невозможно говорить о её точных сроках. Представитель Кремля уточнил, что организацией займутся помощники глав государств, которым вскоре дадут соответствующие поручения.