Вашингтон, 19 февраля, 2025, 01:49 — ИА Регнум. Американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска не допустят к государственным программам, если возникнет конфликт интересов, в том числе в сфере космических разработок. Соответствующее заявление сделал 18 февраля президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Я сказал Илону: любые конфликты интересов — и ты не можешь этим заниматься. Так что если это касается даже космической программы, мы не позволим Илону в этом участвовать», — подчеркнул Трамп в ответ на вопрос журналиста о потенциальном конфликте интересов на фоне стремления Маска сократить расходы федерального бюджета.

При этом американский лидер отметил, что считает Маска безусловным патриотом США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на судебные показания сотрудника офиса административного управления Белого дома Джошуа Фишера, бизнесмен Илон Маск не является главой департамента эффективности государственного управления (DOGE). Статус самого департамента также непонятен, но при этом у сотрудников есть доступ ко всей работе федерального правительства, заключению контрактов и прекращению действия госпрограмм.

20 января Маск занял пост главы DOGE. Он назвал своё назначение «угрозой для бюрократии» и заверил, что обнародует имена «лидеров по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.

Вскоре ведомство приступило к масштабной проверке бюджетных трат. В частности, с подачи Маска Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило работу в ожидании реорганизации.

Трамп уже заявил, что планирует поручить Маску проверить министерство образования и Пентагон, чтобы выявить там масштабные случаи мошенничества и злоупотреблений.