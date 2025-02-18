Над пригородом Тулы уничтожили украинский беспилотник, пострадавших нет
Тула, 19 февраля, 2025, 01:45 — ИА Регнум. Над пригородом Тулы средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинских беспилотник. Об этом в ночь на 19 февраля сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
«Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке БПЛА ВСУ. Штатными средствами Минобороны РФ на территории города Тулы подавлен БПЛА», — написал Миляев в Telegram-канале.
По информации главы региона, пострадавших в результате атаки нет. В настоящее время ведётся работа оперативных служб. Ситуация находится под контролем, добавил Миляев.
Как передавало ИА Регнум, вечером 18 февраля Минобороны докладывало, что над Брянской областью и Крымом вечером 18 февраля средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки украинских БПЛА нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.
В ночь на 18 февраля российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников: четыре — над территорией Воронежской области, ещё один — над Белгородской областью.