Тула, 19 февраля, 2025, 01:45 — ИА Регнум. Над пригородом Тулы средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинских беспилотник. Об этом в ночь на 19 февраля сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке БПЛА ВСУ. Штатными средствами Минобороны РФ на территории города Тулы подавлен БПЛА», — написал Миляев в Telegram-канале.

По информации главы региона, пострадавших в результате атаки нет. В настоящее время ведётся работа оперативных служб. Ситуация находится под контролем, добавил Миляев.

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 февраля Минобороны докладывало, что над Брянской областью и Крымом вечером 18 февраля средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки украинских БПЛА нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

В ночь на 18 февраля российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников: четыре — над территорией Воронежской области, ещё один — над Белгородской областью.