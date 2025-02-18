Флорида, США, 19 февраля, 2025, 01:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго во Флориде заявил, что поддержал бы размещение миротворцев из стран Европы на Украине по итогам заключения мирного соглашения.

Alexander Welscher/Global Look Press

«Я полностью поддерживаю это, если они этого хотят», — заявил Трамп.

Как отметил американский лидер, подобные идеи озвучивают Франция и Великобритания. Трамп добавил, что в случае размещения европейских миротворцев на Украине при заключении мирных договорённостей, США не придётся посылать туда своих военных.

«Нам самим не придётся посылать их туда, потому что мы очень далеко. Но иметь там войска было бы хорошо, я был бы не против», — пояснил Трамп.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Financial Times 18 февраля написала, что во время экстренного саммита в Париже по конфликту на Украине вспыхнул конфликт по вопросу о возможной отправке туда миротворцев. Отмечалось, что Германия, Италия, Польша и Испания выступили против этого, Британия — за, а Франция предложила отправить миротворцев на Украину в случае прекращения огня и далеко за линию фронта.

В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечить страны Европы и не входящие в этот регион государства. Он добавил, что США не будут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности этой страны.

Вместе с этим посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 27 января указывал на то, что любой иностранный военный контингент станет законной целью для российский военных.

Кроме этого, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2024 года отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.