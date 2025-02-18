Вашингтон, 19 февраля, 2025, 01:13 — ИА Регнум. Россия могла уничтожить все города Украины, включая Киев, но не стала этого делать. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп 18 февраля на пресс-конференции в своём поместье Мар-а-Лаго, расположенном в американском штате Флорида.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Если бы они хотели сделать это на сто процентов, то, вероятно, это произошло бы очень быстро», — сообщил Трамп журналистам, комментируя разрушения на территории Украины в результате военных действий.

Американский лидер уточнил, что Россия могла бы превратить Киев в «масштабное место разрушения», но также не хочет этого делать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» переговоры между представителями России и США в Эр-Рияде. Политик указал, что его уверенность в достижимости соглашения по урегулированию ситуации на Украине значительно укрепилась.

Кроме того, Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине, отметив, что глава киевского режима Владимир Зеленский имеет низкий уровень поддержки населения.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с США для урегулирования украинского конфликта. Американский президент Трамп в свою очередь назначит отдельного представителя или группу переговорщиков для контактов с Россией, а его спецпосланник Кит Келлог будет работать по этой теме с Киевом и Евросоюзом.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал прошедшие переговоры России и США прорывом по сравнению с тем, как вела себя предыдущая американская администрация. Он также отметил, что это еще не переговоры по урегулированию конфликта, а подготовка к ним.