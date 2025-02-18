Флорида, США, 19 февраля, 2025, 00:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине, отметив, что глава киевского режима Владимир Зеленский имеет низкий уровень поддержки населения.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

Во время пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго Трамп заявил, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения Украины составляет около 4%. При этом американский лидер подчеркнул, что вопрос проведения выборов на Украине не является исключительно требованием России, а беспокоит многие государства.

Помимо этого, Трамп затронул и вопрос оказания финансовой и военной помощи киевскому режиму за время президентства Джо Байдена.

«Куда делись все деньги, которые мы давали Украине? Зеленский сам не знает, где половина денег, которые дали США. Украине придётся заплатить, или выяснить, куда делись деньги», — добавил американский лидер.

Как передавало ИА Регнум, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Он отменил очередные выборы главы государства, сославшись на то, что в стране действует военное положение.

Президент РФ Владимир Путин в декабре указал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. Легитимным органом власти осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти утратили свою правомочность, добавил российский лидер.

В январе 2024 года Путин также напомнил, что Зеленский запретил вести переговоры с Россией. При этом украинский политик подписал соответствующий указ, когда был легитимным, а теперь не имеет юридических прав его отменить.