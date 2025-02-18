Вашингтон, 19 февраля, 2025, 00:36 — ИА Регнум. Переговоры между представителями США и России в Эр-Рияде охарактеризовал как «очень хорошие» президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в поместье американского лидера Мар-а-Лаго, расположенном в американском штате Флорида.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Американский лидер отметил, что после переговоров США и России в Эр-Рияде его уверенность в достижимости соглашения по урегулированию ситуации на Украине значительно укрепилась.

«Намного более уверен. Они были очень хороши. Россия хочет что-то сделать. Они хотят остановить дикое варварство», — ответил Трамп на соответствующий вопрос о том, как прошли переговоры, и об уверенности в возможном достижении сделки об окончании конфликта на Украине.

Глава Белого дома сравнил военные действия на Украине с битвой при Геттисберге в июле 1863 года, которая стала самым кровопролитным сражением в ходе Гражданской войны в США.

Также Трамп уточнил, что не видит необходимости сворачивать присутствие американских войск в Европе ради достижения мира на Украине. Политик отметил, что к нему не обращались с подобным предложением.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала переговоры между делегациями США и России, прошедшие в Эр-Рияде 18 февраля, первым, но монументальным шагом к миру на Украине.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с США для урегулирования украинского конфликта. Американский президент Трамп в свою очередь назначит отдельного представителя или группу переговорщиков для контактов с Россией, а его спецпосланник Кит Келлог будет работать по этой теме с Киевом и Евросоюзом.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал прошедшие переговоры России и США прорывом по сравнению с тем, как вела себя предыдущая американская администрация. Он также отметил, что это еще не переговоры по урегулированию конфликта, а подготовка к ним.