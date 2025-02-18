Луганск, 19 февраля, 2025, 02:37 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) отметили 10-ю годовщину окончания Чернухино-Дебальцевской операции, по итогам которой был освобожден город Дебальцево. Об этом ИА Регнум рассказали представители администрации Перевальского муниципального округа.

Газета Республика

Как отметил глава ЛНР Леонид Пасечник, 18 февраля навсегда стало одной из самых важных дат в новейшей истории Донбасса.

«Десять лет назад была победоносно завершена Чернухино-Дебальцевская операция, переломившая ход нашего противостояния украинской агрессии. Объединенные вооруженные силы Луганской и Донецкой Народных Республик, несмотря на серьезное превосходство противника в живой силе и технике, полностью разгромили врага, вынудив его бегством спасаться из дебальцевского котла», — добавил Пасечник.

Он добавил, что победа, достигнутая по итогам операции, далась ценой жизней многих ополченцев.

«Почти все они не были профессиональными военными, но стояли намертво — за свою землю, родные дома, дорогих им людей. Именно мужество и самоотверженность наших земляков стали решающим фактором той очень важной для нас победы. Весь мир тогда понял: мы никогда не отдадим врагу свой Донбасс, нашу родную русскую землю», — подчеркнул глава республики.

В поселке Чернухино Перевальского муниципального округа 18 февраля состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие военнослужащие, представители Народного совета ЛНР и местной администрации, общественники, а также жители округа.

Глава округа Виталий Михайлов отметил, что доблестные защитники Донбасса выполняли свой долг тогда и продолжают выполнять его сейчас в зоне спецоперации.

«Я благодарю жителей Чернухино за храбрость и героизм, проявленные десять лет назад, и желаю никогда больше не испытывать на себе трагичность войны», — добавил Михайлов.

В митинге приняли участие и те, кто непосредственно принимал участие в операции, включая депутата округа Дмитрия Логачева.

«В декабре 2013-го стало ясно, что нам придется защищать свою землю. Для меня это был долг. Сейчас на этом месте мы проводим митинг, а тогда здесь находился наш блиндаж, в конце улицы стояли украинские войска… Гул от непрекращающихся обстрелов я помню до сих пор. Рядом со мной были молодые парни, многие без военного опыта, но мы не боялись ничего. Мы знали, что сражаемся за наших детей, матерей и весь район. Именно поэтому мы победили в 2015-м и победим сегодня!» — вспоминает Логачёв.

Своими воспоминания также поделились и местные жители. Так, по словам Любови Шарай, первое время боёв за Дебальцево не выезжала с семьей из Чернухино и жила в подвале.

«Иногда мы выходили наверх. У нас была собака, и по ее поведению мы понимали, когда наступает затишье. Наш дом тогда разрушили, сейчас на его месте стоит новый. Главное — чтобы мир был, а жизнь будет идти своим чередом», — рассказала женщина.

В память о 34 погибших местных жителях настоятель Свято-Николаевского храма отец Владимир провел панихиду. К памятным знакам возложили цветы от руководства республики и жителей Перевальского района

Как передавало ИА Регнум, в июле президент РФ Владимир Путин отмечал, что вся страна поддерживает Донбасс и Новороссию в налаживании мирной жизни. Он подчеркнул важность создания достойных условий для жителей новых субъектов. Нужно уже сейчас ускоренными темпами ремонтировать и возводить новый жилой фонд, а также строить социальные и транспортные объекты, добавил Путин.

С 2022 по 2024 год в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях реконструировали и построили 200 объектов здравоохранения. Кроме того, за этот период в новых регионах страны построили и реконструировали порядка 1300 объектов образования.