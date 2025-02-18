Флорида, США, 19 февраля, 2025, 00:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован недовольством Украины из-за прошедших в Эр-Рияде переговоров США и России.

CNP/AdMedia/Global Look Press

Во время пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго Трамп отметил, что у киевского режима было три года, чтобы сесть за стол переговоров с Россией, однако этого не произошло.

«Вы знаете, они расстроены тем, что у них не было места (на переговорах. — Прим. ред.). У них было место в течение трех лет. И задолго до этого все можно было уладить очень просто», — добавил Трамп, отметив, что он разочарован позицией Киева.

Американский лидер добавил, что «лишь наполовину подготовленный переговорщик» мог бы уладить конфликт на Украине много лет назад.

Как передавало ИА Регнум, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде прошли 18 февраля. Встреча продлилась 4,5 часа. Москву представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков после окончания переговоров заявил, что стороны договорились учитывать интересы друг друга и продвигать двусторонние отношения.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский возмутился тем, что Украину обсуждают без участия самой Украины. Он заявил, что Киев не будет выполнять никакие ультиматумы Москвы и Вашингтона.

Вместе с этим политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ИА Регнум отметил прогресс в вопросе подхода США к урегулированию конфликта на Украине. Так, заметил Блохин, при Байдене Вашингтон был нацелен на нанесение России стратегического поражения, в то время как сейчас это остановка военных действий. По его словам, длившаяся 4,5 часа встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде 18 февраля показывает заинтересованность России и США удержать страны в рамках приличия, наладить отношения и не скатиться в новую холодную войну, которая была при Байдене.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к конструктивным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. В январе он подчеркнул, что целью диалога по этому вопросу должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие, которым киевский режим воспользуется для перегруппировки сил и перевооружения. Он также отметил важность устранения первопричин кризиса.