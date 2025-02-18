Москва, 18 февраля, 2025, 23:59 — ИА Регнум. О готовности вернуться на российский рынок, если позволят обстоятельства, заявила испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka и Pull&Bear. Об этом 18 февраля сообщает «Известия».

Daniel Lobo Магазин ZARA

«Если в будущем Inditex сочтет, что новые обстоятельства позволят вернуть бренды группы на российский рынок, у компании и Daher group (Maag, Ecru, Dub) есть возможность потенциального сотрудничества в рамках соглашения о франчайзинге», — пояснили в европейской компании.

Группа Daher, владелец брендов Maag, Ecru, Dub, в 2022 году приобрела российский бизнес Inditex. При этом сделка включала передачу большинства арендных прав на торговые площади холдинга.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 17 февраля, было опубликовано исследование Kokoc Group, в котором прогнозируется скорое возвращение в РФ порядка 350 иностранных компаний. При этом им придется столкнуться с рядом сложностей, в том числе из-за изменения конъюнктуры российского рынка.

В этот же день вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин рассказал, что организация направила письма с приглашением вернуться на российский рынок компаниям Uniqlo, H&M, а также Inditex, владеющей брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear и др. Он также заявил, что иностранным компаниям придется теперь конкурировать с российскими брендами, занявшими их место.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что зарубежные компания вполне могут возвращаться на российский рынок и вести конкурентную борьбу с местными производителями. Он подчеркнул, что подобная практика соответствует интересам потребителей.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что зарубежные компании, покинувшие российский рынок под давлением своих правительств, столкнулись с серьезными финансовыми потерями. Он добавил, что российские предприятия эффективно воспользовались ситуацией, замещают импортную продукцию и развивают производство в тех отраслях, которые ранее контролировались западными брендами.