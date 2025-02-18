Париж, 18 февраля, 2025, 23:54 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным «в подходящий момент» в цикле урегулирования конфликта на Украине.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон

«В подходящий момент в цикле грядущих переговоров… разумеется, я с ним вновь поговорю, если это будет полезно для ситуации», — заявил Макрон в беседе с изданием Depeche.

Также он отметил, что никогда не объявлял об отправке сухопутных войск на Украину и планов у Парижа таких пока нет. По словам Макрона, европейский союзники Украины думают о предоставлении ей гарантий безопасности.

Как передавало ИА Регнум, Кремль не раз заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине, поэтому если уж стоит давить, то на тех, кто на диалог не согласен. Путин подчёркивал, что Россия никогда не была против мирного урегулирования конфликта, но мир должен быть долгосрочным и учитывать реальное положение вещей — как ситуацию на фронте, где российские войска успешно продвигаются вперед, так и факт возвращения регионов Донбасса и Новороссии в состав России.

18 февраля стало известно, что Макрон созывает вторую за три дня срочную встречу в Париже по конфликту на Украине. Предполагается, что встреча состоится 19 февраля. На этот раз на неё пригласили Канаду, а также те европейские страны, которые не присутствовали на саммите 17 февраля. Отмечается, что во встрече примут участие Норвегия, Канада, страны Прибалтики, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Ранее Чехия, Румыния и Словения возмутились тем, что их не позвали на первую встречу. При этом Словении снова нет в списке приглашённых.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с ИА Регнум назвал саммит в Париже демонстрацией слабости Европы. По его мнению, участники встречи попытались в последний момент показать себя одной из сторон переговоров по Украине, но у них этого не получилось.