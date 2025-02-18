Берлин, 18 февраля, 2025, 23:47 — ИА Регнум. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц призвал однажды предпринять серьезную попытку наладить хорошие отношения с Россией. Соответствующее заявление политик сделал 18 февраля на предвыборном мероприятии в Галле, сообщает агентство DPA.

IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press Фридрих Мерц

Мерц в ходе выступления отметил что Россия исторически и культурно является европейским государством.

«В один прекрасный день нужно будет предпринять серьезную попытку снова наладить хорошие отношения с Россией», — подчеркнул политик.

При этом Мерц утверждает, что в настоящее время, Германии важно защитить себя, если она намерена сохранить «свободное и демократическое общество». Кроме того, лидер ХДС указал, что Германии необходимо взять на себя активную руководящую роль в Евросоюзе и участвовать в переговорах по Украине, при этом сыграть ключевую роль в восстановлении мира.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 3 февраля правая партия «Альтернатива для Германии» в предвыборной кампании заявила, что намерена развивать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По мнению представителей партии, ФРГ необходимо расширять сотрудничество с другими государствами в разных сферах.

На съезде партии в городе Ризе в Саксонии, который состоялся 12 февраля, политики отказались осуждать Россию за участие в украинском конфликте. В предвыборной программе АдГ указывается, что военные действия «перевернули европейский миропорядок», однако будущее Украины АдГ рассматривает вне НАТО и Евросоюза. Кроме того, партия выступает за восстановление «нормальной» торговли с Россией.

Досрочные парламентские выборы в Германии состоятся 23 февраля. Действующий канцлер Олаф Шольц является кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и основным соперником кандидата от консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. От партии «зеленых» баллотируется вице-канцлер, глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек, от «Альтернативы для Германии» — сопредседатель партии Алис Вайдель.