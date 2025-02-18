Москва, 18 февраля, 2025, 23:23 — ИА Регнум. Над Брянской областью и Крымом вечером 18 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 украинский беспилотник. Об этом проинформировали в Минобороны России.

РИА Новости

«С 21:30 до 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным министерства, российские средства ПВО подавили 20 украинских беспилотников над Брянской областью и ещё один над Крымом.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки украинских БПЛА нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

Вечером 18 февраля Минобороны сообщало об уничтожении четырёх беспилотников ВСУ над Брянской областью и четырёх БПЛА над Крымом. Разрушений и пострадавших не было.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 февраля российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников: четыре — над территорией Воронежской области, ещё один — над Белгородской областью.