Оттава, 18 февраля, 2025, 23:10 — ИА Регнум. Правительство Канады выступает категорически против возвращения России в «Группе семи» (G7). Об этом 18 февраля сообщила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли в ходе онлайн-брифинга в Брюсселе, пишет газета National Post.

IMAGO/Janine Schmitz/photothek.de/ТАСС

«Что касается предложения включить Россию в состав G7, то я ответила: «Ни за что», — цитирует Жоли издание.

Как уточнила глава МИД Канады, она обсуждала этот вопрос со своими коллегами из Европы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не поддержала предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в «Группу семи» (G7) до окончания украинского конфликта.

Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой и заявил о желании вернуть РФ к работе объединения. Политик подчеркнул, что представители России должны сидеть за столом переговоров наравне с остальными участниками организации.

«Группа семи» утратила релевантность, поскольку объединяет страны, не являющиеся лидерами по экономическому росту, заявил 14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия в гораздо большей степени заинтересована в конструктивной работе в формате «Группы двадцати» (G20), подчеркнул представитель Кремля.

В состав G7 входят Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония, Канада и США. Присоединившаяся к формату в 1998 году Россия была исключена из объединения в 2014 году, после возвращения в состав РФ Крыма и Севастополя.