Москва, 18 февраля, 2025, 23:09 — ИА Регнум. Вице-премьер Александр Новак во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства 18 февраля доложил главе государства об энергетической безопасности Калининградской области.

Пелагия Тихонова/РИА Новости Александр Новак

Новак сообщил, что после того, как Литва, Латвия и Эстония 8 февраля отключились от линий электропередач, обеспечивающих связь единой энергосистемы России с Калининградской областью, энергосистема региона перешла на автономную работу. Как отметил Новак, в результате данного решения жители этих трёх прибалтийских стран стали платить за электроэнергию в два раза больше.

«Наши потребители не почувствовали отделение Прибалтийских стран. Энергосистема работает в штатном режиме. Население, объекты промышленности, социальной сферы, ЖКХ надежно обеспечиваются поставками энергии. Ценовые последствия отсутствуют», — отметил Новак.

Новак отметил, что отсутствие негативных последствий из-за выхода Прибалтийский стран из единой энергосистемы обеспечено реализацией комплекса мер, разработанного по поручению президента в период с 2014 по 2020 год, направленный на обеспечение энергетической безопасности региона и позволяющий Калининградской области работать в штатном режиме.

Так, отметил вице-премьер, в регионе за это время было возведено четыре новых электростанции суммарной мощностью 900 МВт. Помимо этого, были проведены новые линии электропередач, возведены подстанции. Обеспечена двукратная резервная мощность энергосистемы Калининградской области, добавил Новак.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Прибалтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией, а энергосистема Калининградской области приступила к автономному режиму работы. Затем Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что это решение стран Прибалтики якобы является «свободой от угроз и шантажа» со стороны России. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 февраля ответила, что отключение стран от БРЭЛЛ — на самом деле это продолжение уничтожения имевших предпосылки к процветанию стран.

Постпредство РФ при Евросоюзе также отметило, что решение об отключении стран Прибалтики от БРЭЛЛ — политически мотивированный шаг. Отмечалось, что за это будут расплачиваться европейские предприятия и простые граждане.