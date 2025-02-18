Ватикан, 18 февраля, 2025, 22:50 — ИА Регнум. Обследование Папы Римского Франциска показало начало двусторонней пневмонии. Об этом 18 февраля сообщила служба печати Святого престола.

ANGELO CARCONI/EPA/ТАСС Папа Римский Франциск

«Лабораторные анализы, рентгенография грудной клетки и клиническое состояние продолжают представлять сложную картину. Полимикробная инфекция, возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита и потребовавшая применения антибиотикотерапии кортизоном, усложняет терапевтическое лечение», — уточняется в сообщении.

Понтифик прошел компьютерную томографию грудной клетки, по результатам которой у него диагностировали «начало двусторонней пневмонии, потребовавшей дальнейшей медикаментозной терапии».

Отмечается, что, несмотря на болезнь, у папы римского хорошее настроение, утром он причастился, а днём молился и читал тексты. Понтифику предписан полный покой, все мероприятия с его участием перенесены или отменены.

Папа Римский Франциск 14 февраля, после окончания аудиенций, направился в римскую больницу имени Агостина Джемелли для обследования и лечения бронхита, которым он страдал на протяжении трёх недель.

88-летний понтифик уже лежал в больнице год назад из-за воспаления дыхательных путей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что госпитализированный из-за инфекции дыхательных путей папа Римский Франциск пока останется в больнице. Обследование выявило у понтифика инфекцию дыхательных путей. Температуры у папы римского нет, лабораторные обследования показали улучшение некоторых показателей.

Папа Римский Франциск страдает бронхитами ежегодно, после усечения одного из лёгких в молодости из-за сложной пневмонии. В 2023 году понтифик провел три дня в клинике Джемелли, когда врачи диагностировали воспаление лёгких.