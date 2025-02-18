Вашингтон, 18 февраля, 2025, 22:44 — ИА Регнум. Администрация экс-президента США Джо Байдена не вела никаких переговоров и дискуссий по завершению конфликта на Украине. Об этом 18 февраля сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

IMAGO/CNP / MediaPunch/Global Look Press

«Предыдущая администрация, в самом деле, не вела ни переговоров, ни дискуссий, ни дипломатии для этого», — отметила Левитт в эфире телеканала Fox News.

Вместе с этим представитель Белого дома отметила, что действующий американский лидер Дональд Трамп предпринимает «значительные шаги» по урегулированию украинского конфликта.

Помимо этого, Левитт сообщила, что на следующей неделе в США с официальным визитом прибудет премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Вашингтон хочет учесть позиции всех сторон в обсуждении урегулирования украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее Левитт отметила, что переговоры между делегациями США и России, прошедшие в Эр-Рияде 18 февраля, стали первым, но «монументальным шагом» к миру на Украине.

Кроме этого, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с США для урегулирования украинского конфликта.

В свою очередь политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ИА Регнум отметил прогресс в вопросе подхода США к урегулированию конфликта на Украине. Так, заметил Блохин, при Байдене Вашингтон был нацелен на нанесение России стратегического поражения, в то время как сейчас это остановка военных действий. По его словам, длившаяся 4,5 часа встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде 18 февраля показывает заинтересованность России и США удержать страны в рамках приличия, наладить отношения и не скатиться в новую холодную войну, которая была при Байдене. Он также отметил, что это еще не переговоры по урегулированию конфликта, а подготовка к ним.