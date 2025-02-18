Москва, 18 февраля, 2025, 22:16 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над Брянской областью и Республикой Крым. Об этом вечером 18 февраля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«С 21.05 до 21.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что два украинских беспилотника были уничтожены над территорий Брянской области и один — над Республикой Крым.

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее вечером 18 февраля Минобороны сообщило об уничтожении других трёх украинских беспилотников над территорией Крыма.

В ночь на 18 февраля российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников: четыре — над территорией Воронежской области, ещё один — над Белгородской областью.