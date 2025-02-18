Москва, 18 февраля, 2025, 22:09 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Виталий Савельев 18 февраля доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации разлива мазута в Чёрном море после крушения танкеров в Керченском проливе.

Roman Naumov/Global Look Press

Он сообщил, что в конце января завершили откачку мазута из кормовой части севшего на мель танкера «Волгонефть-239». Всего выбрали более 1,4 тыс. тонн мазута. Параллельно идет демонтаж металлоконструкций: срезано 280 тонн металла, что составляет около 40% от общего объема. Эти работы планируется завершить до 31 марта.

«На сегодняшний день для ликвидации последствий ЧС на суше задействовано около 3,5 тыс. человек, из которых порядка 600 человек это волонтеры, более 500 единиц техники. На море работает сводная водолазная группировка, 70 водолазов и 28 плавсредств», — добавил Савельев.

Кроме того, Роспотребнадзор ведет мониторинг качества воздуха, воды и почвы, а Росрыболовство контролирует безопасность рыбы. Росприроднадзор участвует в проверках организаций, занимающихся утилизацией отходов, отметил вице-премьер.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Инцидент привел к разливу нефтепродуктов. Экипаж судов удалось эвакуировать, однако один человек погиб. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела.

По поручению президента России Владимира Путина был создан федеральный оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий аварии. К мероприятиям привлекали более 32,5 тысячи волонтеров, представителей молодежных движений и граждан из 20 регионов страны.

Российский лидер поблагодарил добровольцев за их вклад в ликвидацию последствий аварии. Он выразил надежду, что должностные лица проявят такую же ответственность в минимизации ущерба от происшествия.