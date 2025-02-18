Вашингтон, 18 февраля, 2025, 21:31 — ИА Регнум. Переговоры между делегациями США и России, прошедшие в Эр-Рияде 18 февраля, стали первым, но монументальным шагом к миру на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Freddie Everett/Us State/Global Look Press

«Для согласования сделки и разрешения кризиса необходимо говорить с обеими сторонами конфликта. Это существенный первый шаг в направлении мира», — добавила она в ходе брифинга.

Левитт добавила, что американская администрация также поддерживает контакты с киевским режимом и Европой, чтобы знать мнение всех сторон.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с США для урегулирования украинского конфликта. Американский президент Дональд Трамп в свою очередь назначит отдельного представителя или группу переговорщиков для контактов с Россией, а его спецпосланник Кит Келлог будет работать по этой теме с Киевом и Евросоюзом.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал прошедшие переговоры России и США прорывом по сравнению с тем, как вела себя предыдущая американская администрация. Он также отметил, что это еще не переговоры по урегулированию конфликта, а подготовка к ним.