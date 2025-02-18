Макеевка, ДНР, 18 февраля, 2025, 21:29 — ИА Регнум. Пять человек, в том числе два ребёнка, пострадали в результате ракетной атаки города Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 18 февраля сообщил глава региона Денис Пушилин.

Ilya Moskovets/Global Look Press

«Ранения получили две девочки 2014 г. р., также пострадали женщины 1979 и 2002 г. р., мужчина 1994 г. р. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал он в Telegram-канале.

Пушилин отметил, что удар был нанесён после 18:00, в час пик. Атака была отражена системой противовоздушной обороны (ПВО), однако фрагменты сбитых ракет упали на территории Центрально-Городского района.

Несколько жилых домов, торговых, социальных объектов и автомобилей получили повреждения.

Как ранее передавало ИА Регнум, 8 февраля украинские войска обстреляли район автостанции в центре Макеевки. Пушилин сообщил, что фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе.

В результате обстрела погибла девушка. Ещё 11 человек, в том числе двое детей, получили ранения. На следующий день одна из пострадавших — женщина 1995 года рождения — умерла в больнице.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракетный удар ВСУ по центру Макеевки является очередным циничным преступлением киевского режима. Она подчеркнула, что украинские военные целенаправленно атаковали густонаселённый район, в результате чего под удар попали мирные жители, в том числе женщины и дети.