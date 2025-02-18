Париж, 18 февраля, 2025, 21:27 — ИА Регнум. Евросоюз не может ничего противопоставить взаимодействию президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 18 февраля заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Мы являемся свидетелями немыслимого альянса между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу на её собственной территории. Ужасно видеть слабость Европейского союза в этом вопросе», — приводит его слова телеканал BFMTV.

Байру также пожаловался на то, что организованная президентом Франции Эммануэлем Макроном встреча европейских лидеров в Париже не внесла никакой ясности в вопросы безопасности на континенте.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Беседа длилась около полутора часов. Лидеры обсудили, в частности, украинский конфликт и согласились с тем, что его можно разрешить мирными переговорами. Российский лидер подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны начали слушать и слышать друг друга, а также договорились создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров заявил, что завершение украинского конфликта откроет двум странам путь к сотрудничеству в экономике и геополитике. Он подчеркнул, что Россия является незаменимым участником запуска мирного процесса. По его словам, антироссийские санкции стали следствием украинского кризиса, и задача США — положить этому конец.

При этом замглавы МИД РФ Александр Грушко 18 февраля заявил, что роль Евросоюза в переговорах по Украине исключена. Он указал на то, что ранее страны ЕС заявляли о желании нанести стратегическое поражение России, такие намерения исключили возможность их участия в переговорном процессе.