Луганск, 18 февраля, 2025, 21:29 — ИА Регнум. Сотрудники управления ФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали в Кременной работника скорой помощи, подозреваемого в шпионаже в пользу Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Установлено, что житель ЛНР в целях оказания содействия украинским спецслужбам собирал и передавал данные о дислокации подразделений ВС РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный признал вину. Он рассказал, что передавал данные через приятеля, который в 2022 году выехал на территорию Украины. При этом ВСУ на основании полученных сведений обстреливали в том числе жилые дома.

«Мой дом пострадал, соседский дом пострадал, дом тещи пострадал. Прилеты были точные. Летело по гражданскому населению», — рассказал подозреваемый.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». Мужчина проработал на скорой помощи более 30 лет.

Как передавало ИА Регнум, в январе в Донецкой Народной Республике суд приговорил к 11 годам заключения учительницу русского языка и литературы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины. Было установлено, что она передавала данные о том, где находились российские бойцы, получавшие медицинскую помощь в военном госпитале. Противник мог использовать эту информацию для нанесения ударов по военнослужащим.

14 февраля в Ростовской области суд приговорил к 13 годам колонии общего режима местную жительницу, передававшую украинским спецслужбам данные о местонахождении военных объектов. Женщину признали виновной в государственной измене.