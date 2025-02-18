Москва, 18 февраля, 2025, 21:12 — ИА Регнум. Три украинских беспилотника уничтожены над территорией Крыма за 10 минут. Об этом 18 февраля сообщило Министерство обороны РФ.

РИА Новости

«С 19:25 до 19:35 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 февраля российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников: четыре — над территорией Воронежской области, ещё один — над Белгородской областью.

17 февраля киевский режим совершил массированную атаку БПЛА по территории Краснодарского края. В результате атаки повреждения получили более 50 домовладений в Северском и Славянском районах. Пострадала женщина.