Брюссель, 18 февраля, 2025, 20:59 — ИА Регнум. Страны Евросоюза после переговоров России и США решили подготовить новый пакет военной помощи Украине на сумму €6 млрд. Об этом 18 февраля сообщила газета Politico, ссылаясь на источники.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Пакет, который должен включать всё, от 1,5 млн артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны, станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС», — отметило издание.

По словам собеседников газеты из европейских дипломатических кругов, страны Евросоюза хотят таким образом укрепить позицию Украины перед началом переговоров с Россией. При этом количество средств на военную помощь могут увеличить до €10 млрд.

Как передавало ИА Регнум, правительство Германии 17 февраля объявило, что направит на Украину новую партию оружия. В список пакета помощи вошли 56 бронемашин MRAP, 41 тыс. боеприпасов для зенитных установок Gepard, четыре САУ Zuzana 2, 300 ударных дронов, а также снаряды и ракеты.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что никакие иностранные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что поставки оружия для ВСУ только истощают ресурсы стран, которые идут на этот шаг.