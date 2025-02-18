Париж, 18 февраля, 2025, 20:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает вторую за три дня срочную встречу в Париже по конфликту на Украине. Об этом 18 февраля сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Lionel Urman/Global Look Press Эммануэль Макрон

«Франция планирует провести вторую встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности», — приводит агентство слова двух дипломатических источников.

Предполагается, что встреча состоится 19 февраля. На этот раз на неё пригласили Канаду, а также те европейские страны, которые не присутствовали на саммите 17 февраля.

Отмечается, что во встрече примут участие Норвегия, Канада, страны Прибалтики, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

Ранее Чехия, Румыния и Словения возмутились тем, что их не позвали на первую встречу. При этом Словении снова нет в списке приглашённых.

Как передавало ИА Регнум, экстренный саммит лидеров Евросоюза в Париже прошёл 17 февраля. Перед этим министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Макрон организовал эту встречу как ответ на действия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

После саммита премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что никакого решения по Украине в ходе мероприятия не принималось.

Газета The Financial Times написала, что во время саммита лидеры стран Евросоюза поссорились. Между ними вспыхнул конфликт по поводу отправки войск на Украину.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с ИА Регнум назвал саммит в Париже демонстрацией слабости Европы. По его мнению, участники встречи попытались в последний момент показать себя одной из сторон переговоров по Украине, но у них этого не получилось.