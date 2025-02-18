Браззавиль, 18 февраля, 2025, 20:25 — ИА Регнум. Матч российского теннисиста Ивана Денисова в столице Конго Браззавиле был прерван из-за стрельбы около корта.

Кадр из видео

Денисов играл с представителем Нидерландов Гёем ден Ауденом. Во время матча раздались звуки выстрелов, за пределами корта кто-то бросил дымовые шашки, после чего люди стали убегать в противоположную сторону.

Теннисисты и персонал покинули корт, но спустя какое-то время вернулись и доиграли матч. Денисов проиграл со счётом 1:6, 3:6.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года рой пчёл атаковал теннисистов во время матча на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Инцидент произошёл в ходе четвертьфинала, в котором играли представитель Германии Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас. Спортсменам пришлось убегать с корта.