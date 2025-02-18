Санкт-Петербург, 18 февраля, 2025, 20:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 18 февраля поручил подготовить программу восстановления приграничных районов Курской области, пострадавших от вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он отметил, что это нужно сделать к моменту изгнания противника из региона.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Основные хотя бы параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время», — добавил он.

Путин отметил, что к тому времени, когда в регионе будут необходимые условия безопасности, нужно, чтобы было понимание, по каким направлениям необходимо работать.

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее 18 февраля распорядился дополнительно выплачивать жителям Курской области, потерявшим жилье из-за вторжения ВСУ, по 65 тыс. рублей каждый месяц до полного освобождения приграничных территорий региона. Он подчеркнул, что эти средства нужно выплачивать, в том числе, если граждане уже получают какие-либо выплаты.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 5 февраля доложил Путину, что около 112 тыс. жителей пострадавших районов региона получили выплаты в размере 150 тыс. рублей в качестве компенсации за утрату имущества. Президент назвал такую сумму недостаточной и пообещал поручить правительству проработать этот вопрос.