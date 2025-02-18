Москва, 18 февраля, 2025, 19:58 — ИА Регнум. Атака беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) могла стать ответом Украины на переговоры между США и Россией. Об этом 18 февраля заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«По оценке экспертов, атака украинских беспилотников — это так называемый, по сути дела, ответ на те обсуждения, которые состоялись на Мюнхенской конференции, и, скорее всего, это ответ США со стороны Украины относительно тех переговоров, которые были запланированы», — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Новак отметил, что станцию «Кропоткинская» атаковали сразу семь дронов ВСУ.

На ремонт объекта потребуется немало времени, так как на нём использовалось энергооборудование и западных стран — газотурбинная установка компании Siemens.

«Если они сами заинтересованы в восстановлении работы объекта, то тогда пусть несмотря на все санкции организуют поставку необходимого оборудования, сами себе же делают», — ответил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля дроны со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами нанесли удары по насосно-перекачивающей станции «Кропоткинская». В результате произошло снижение прокачки нефти. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что в результате удара, нанесенного дронами ВСУ по инфраструктуре КТК, пострадали интересы американского и европейского бизнеса. Таким образом киевский режим отреагировал на планы американского руководства снизить цены на нефть, отметил он.