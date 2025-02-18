Москва, 18 февраля, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Первая пятидневка марта обещает москвичам заметное превышение температурной нормы. Об этом 18 февраля заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Анатолий Медведь/РИА Новости

«Первая пятидневка марта также пройдёт с заметным превышением климатической нормы, с дневными положительными температурами», — написал он в Telegram-канале.

Леус также отметил, что к оттепельным отметкам температура в столице придет уже к началу новой недели.

«В понедельник температура воздуха в регионе вплотную приблизится к оттепельным отметкам. При этом оттепели в сопровождении осадков в смешанной фазе продлятся до конца календарной зимы. Таким образом, февраль вернётся к той погоде, с которой он и начался», — добавил специалист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 26 января главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова прогнозировала несколько наступлений метеорологической весны в регионе, однако окончательный приход тепла ожидается в середине марта. Специалист добавила, что, по предварительным данным, март в столице обещает отметиться положительной температурной аномалией, и это вновь подтвердит раннее наступление весны.