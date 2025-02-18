Москва, 18 февраля, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Диспансеризацию и профосмотры в 2024 году в России прошли 82 млн взрослых и 27 млн детей. Об этом 18 февраля сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

«По данным регионов, диспансеризацию и профосмотры прошли более 82 млн взрослых, из них 42,5 млн — трудоспособное население, и ещё 27 млн — это дети», — доложила она.

Голикова отметила, что это почти 75% всего населения России.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января пресс-служба Минздрава России сообщила, что данные диспансеризации планируется использовать для выдачи медицинских справок водителям, чтобы они не проходили дополнительное обследование. Отмечалось, что такая мера нацелена на ускорение получения россиянами государственных услуг за счёт использования данных профосмотров и диспансеризации.