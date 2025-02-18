Краснодар, 18 февраля, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Иностранные акционеры «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК), заинтересованные в восстановлении работы нефтепровода после атаки украинских БПЛА по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская», должны поставить оборудование, несмотря на санкции против РФ. Об этом 18 февраля во время совещания с правительством заявил президент России Владимир Путин.

«Если они сами заинтересованы в восстановлении работы объекта, то тогда пусть несмотря на все санкции организуют поставку необходимого оборудования, сами себе же делают», — отметил он.

Президент добавил, что правительство России при этом должно оказывать содействие владельцам КТК.

«Если что-то нужно со стороны российского правительства, то прошу это содействие оказать», — подчеркнул Путин.

Вице-премьер РФ Александр Новак, докладывая российскому лидеру о состоянии КТК, отметил, что прокачка нефти по трубопроводу после атаки беспилотников ВСУ снизилась примерно на 30-40%.

«В результате атаки повреждено оборудование энергетическое, газотурбинная установка, подстанция, и в результате включения резервной схемы прокачки минуя НПС «Кропоткинская» мы видим снижение объемов перекачки примерно на 30-40% по отношению к тому уровню, который был до атаки беспилотников», — пояснил он.

Путин добавил, что нефть, переправляемая по трубопроводу, по договорам о разделении продукции принадлежит иностранным акционерам.

«Фактически эта атака была действительно ради того, чтобы остановить прокачку этой нефти, которая принадлежит иностранным акционерам», — подтвердил слова президента Новак.

Вице-премьер уточнил, что восстановление оборудования займет минимум несколько месяцев. Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля семь украинских дронов со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами нанесли удары по НПС «Кропоткинская». В результате произошло снижение прокачки нефти. Транспортировка нефти продолжилась по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что в результате удара, нанесенного дронами ВСУ по инфраструктуре КТК, пострадали интересы американского и европейского бизнеса. Таким образом киевский режим отреагировал на планы американского руководства снизить цены на нефть, отметил он.

СК России возбудил уголовное дело после атаки дронов ВСУ на НПС «Кропоткинская». Уточняется, что дело возбудили в отношении военнослужащих ГУР минобороны Украины, ВСУ и иных воинских формирований, совершивших атаку с применением БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры.