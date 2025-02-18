Москва, 18 февраля, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Общий объем печатной прессы, поставляемой в российские регионы, сократился в два раза за последние пять лет. Об этом 18 февраля сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Общий объем доставляемой по подписке печатной прессы за пять лет, если считать в экземплярах, уменьшился в два раза. В 2019 году мы доставили 500 млн газет и журналов по подписке, а в прошлом всего 257 млн», — уточнил министр в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Он связал такую тенденцию с активным развитием доступа сельской местности к интернету.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Путин заявил, что бумажная журналистика сохранит своё место в меняющемся мире, как его сохранила бумажная книга. Президент РФ отметил, что испытывает удовольствие, когда берёт в руки бумажную версию газет и выразил надежду, что бумажные издания смогут сохранить интерес общественности к ним, в частности, благодаря содержанию.

Кроме того, в сентябре 2024 года отмечалось, что благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» произошло развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных пунктах. Доступ к цифровой сфере получили жители порядка 5 тыс. населённых пунктов численностью от 100 до 500 человек, причём большая их часть была определена с помощью голосования на «Госуслугах».