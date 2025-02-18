Москва, 18 февраля, 2025, 19:41 — ИА Регнум. В сервисах Mail (входит в VK) совокупная аудитория генеративных нейросетей превысила 5 млн уникальных пользователей. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба VK.

Владислав Шатило/РБК/ТАСС

Сервисы предлагают шесть сценариев генеративного ИИ. Нейросеть может пересказывать входящие письма и тексты, создавать уникальный текст и идеи, генерировать посты для социальных сетей и создавать поздравления. Отмечается, что чаще всего ИИ просят кратко пересказать письма на почте, выделив главные тезисы. 90% запросов пользователей Mail приходятся на эту функциональность. Также в топ запросов входят создание текста на заданную тему в Заметках и генерация креативных поздравлений в Календаре. Чаще всего запросы к нейросетям поступают от пользователей на платформе Android — 77%. Устройств этой операционной системы в два раза больше, чем на iOS.

По словам руководителя команды машинного обучения Почты и Облака Mail Дмитрия Меркушова, функционал ИИ позволяет освободить пользователей от рутинных задач и уделить время важным аспектам работы.

«Мы видим востребованность данных сценариев и продолжаем работать над ними, чтобы в скором времени представить новые функциональности на базе ИИ. В этом нам помогают усложнение моделей за счет механик внимания и обучение с подкреплением, а также исследования по улучшению пользовательского опыта», — отметил Меркушов.

Функции с генеративной нейросетевой моделью в сервисах Mail запустили в феврале 2024 года. В конце прошлого года у сервисов обновили генеративный ИИ, внеся изменения на основе обратной связи. Благодаря обновленным моделям доля позитивных отзывов от пользователей выросла на 25%.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января Облако Mail расширило функционал для работы с контентом. Генеративный ИИ стал создавать готовые воспоминания не только из фото, но и из видео пользователей. Ежедневно для пользователей «Облака» генерируется около 10 млн историй, а после загрузки файлов в облачное хранилище алгоритмы выделяют их под конкретный сценарий и собирают короткую историю.