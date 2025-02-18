Москва, 18 февраля, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Из-за отделения от энергосистемы БРЭЛЛ, в которую раньше входили помимо РФ и Белоруссии страны Балтии, цены на электроэнергию на европейском рынке выросли в два раза. Об этом 18 февраля заявил вице-премьер РФ Александр Новак в докладе президенту России Владимиру Путину.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Результат этого отделения от российской энергосистемы — цены на электроэнергию на оптовом рынке Nord Pool в странах Балтии выросли фактически в два раза по сравнению с тем, что было до отделения», — сообщил он.

Новак также добавил, что россияне и, в частности, жители Калининградской области не почувствовали отключения от совместной энергосистемы — все работает в штатном порядке, цены находятся на прежнем уровне.

Ранее в феврале прибалтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией, а энергосистема Калининградской области приступила к автономному режиму работы. Затем Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей.

Как передавало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что это решение стран Прибалтики якобы является «свободой от угроз и шантажа» со стороны России. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 февраля ответила, что отключение стран от БРЭЛЛ — на самом деле это продолжение уничтожения имевших предпосылки к процветанию стран.

Постпредство РФ при Евросоюзе также отметило, что решение об отключении стран Прибалтики от БРЭЛЛ — политически мотивированный шаг. Отмечалось, что за это будут расплачиваться европейские предприятия и простые граждане.

18 февраля портал Balt News сообщил, что крупный завод Estonian Cell остановил работу после выхода Эстонии из БРЭЛЛ из-за резкого роста цен на электричество. Также портал процитировал заявления руководства о нерентабельности такого производства. Уточнялось, что стоимость электричества теперь во многом зависит от погоды, и это стало причиной дополнительной нестабильности.