Вашингтон, 18 февраля, 2025, 19:37 — ИА Регнум. Страны G7 изучают возможность снизить потолок цен на российскую нефть. Об этом 18 февраля заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на проект документа.

Иван Шилов ИА Регнум

«Большая семерка» рассматривает возможность коллективного ужесточения или адаптации ценового предела на российскую нефть, чтобы попытаться уменьшить доходы Москвы», — говорится в материале.

Кроме того, документ также предполагает, что страны G7 заявят о готовности главы киевского режима Владимира Зеленского к переговорам об урегулировали конфликта на Украине. При этом отмечается, что условия мира, выдвигаемые Россией, равнозначны полной капитуляции Украины.

Агентство отметило, что пока неясно, все ли страны G7 поддержат предлагаемый документ, скорее всего, его пересмотрят в ходе обсуждения. Окончательное заявление по этому поводу планируют опубликовать 24 февраля.

Как передавало ИА Регнум, представитель Еврокомиссии Олоф Джилл в январе заявил, что шесть стран Евросоюза призывают снизить потолок цен на российскую нефть. Он не сообщил, кто именно выступил с таким предложением, но отметил, что инициативу рассмотрят в рамках «Большой семерки».

Страны G7, Евросоюза и Австралия с 5 декабря 2022 года объявили, что устанавливают потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, на уровне $60 за баррель. Президент РФ Владимир Путин в ответ на это подписал указ, запрещающий экспорт нефти и нефтепродуктов из России, если контракты на поставки предусматривают ограничение цен, введенных Западом. Указ был продлен в декабре 2024 года.