Санкт-Петербург, 18 февраля, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил максимально быстро поднять затонувшие в Чёрном море танкеры, чтобы они не стали миной замедленного действия.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Прошу максимально быстро, качественно, но максимально быстро всё это делать, надо поднять. Мы с вами обсуждали. Что это такое? Там всё лежит как мина замедленного действия. Ждать, когда там дырка появится? Надо думать над тем, как поднять это всё, что на дне лежит», — отметил он, обращаясь к вице-премьеру РФ Виталию Савельеву.

В свою очередь Савельев сообщил, что решение об открытии летнего курортного сезона на черноморском побережье будет принято только после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора. Он отметил, что будут обследованы 139 пляжей.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. ЧП случилось в условиях шторма и привело к разливу нефтепродуктов. Экипаж удалось эвакуировать, один человек погиб. Были возбуждены уголовные дела.

По поручению Путина был сформирован федеральный оперштаб. В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов страны.

31 января Савельев сообщил, что комплекс мер по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе был выполнен досрочно. Он также уточнил, что в настоящее время важно не сбавлять темп, чтобы осуществлять ликвидацию последствий разлива в срок, вне зависимости от штормовых прогнозов.

14 февраля Савельев отметил, что в рамках мероприятий по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с места крушения танкера «Волгонефть-239» вывезено более 240 т металлоконструкций из кормовой части судна, а также очищено 357 км береговой линии.