Щербинка, Московская область, 18 февраля, 2025, 19:21 — ИА Регнум. С 1 марта владельцы незарегистрированных собак в Подмосковье будут подвергаться штрафам суммой от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. Об этом 18 февраля сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«С марта 2025 года в Московской области вступают в силу изменения в КоАП РФ, которые устанавливают административную ответственность владельцев домашних животных за несоблюдение обязательной регистрации своих питомцев… за отсутствие обязательной регистрации собаки ее владелец может быть привлечен к административной ответственности… владельцы могут быть оштрафованы на сумму от 1500 до 3000 рублей», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.

Подчеркивается, что данная мера направлена на создание единой базы данных о домашних животных, что существенно упростит их поиск в случае потери.

Отмечается, что владельцы собак обязаны зарегистрировать своих питомцев в течение 14 дней после достижения ими трехмесячного возраста. Подчеркивается, что обязательной регистрации подлежат исключительно собаки, остальную домашнюю живность можно документировать по желанию.

Ведомство сообщает, что, помимо классического способа поставить питомца на учет путем посещения ветеринара, можно провести всю процедуру при помощи портала государственных услуг. Подчеркивается, что в обоих случаях услуга оказывается бесплатно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 10 декабря прошлого года в силу вступил закон, устанавливающий штрафы до 30 тыс. рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Он предусматривает штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных от 1,5 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 5 до 15 тыс., организациям — от 15 до 30 тыс. рублей.