Москва, 18 февраля, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Нынешние переговоры России и США — это прорыв по сравнению с тем подходом, который демонстрировала предыдущая американская власть, заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум. Специалист при этом отметил, что характер встречи в Эр-Рияде — переходный.

РИА Новости/МИД РФ

18 февраля переговоры России и США состоялись в Эр-Рияде, они продлились 4,5 часа и прошли неплохо, по оценкам как российской, так и американской сторон. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, стороны обсудили целый ряд вопросов, среди которых украинская тема, возможное экономическое сотрудничество и налаживание работы дипмиссий. При этом Ушаков отметил, что при прежней администрации США отношения двух стран буквально достигли точки — хуже некуда.

«По сравнению с прошлыми подходами, конечно, сейчас это прорыв. Потому что сам подход США уже поменялся. При экс-президенте США Джо Байдене это было нанесение России стратегического поражения. А сейчас это заморозка конфликта на Украине. Уже прогресс. Другое дело, соответствует ли нашим интересам заморозка конфликта? Потому что глава российского МИД Сергей Лавров и президент России Владимир Путин неоднократно говорили, что заморозка конфликта — это не решение украинского вопроса», — напомнил Блохин.

Он указал, что Путин в разговоре с Трампом говорил о необходимости устранения первопричины украинского кризиса. Этот тезис повторили и российские переговорщики. Поэтому сложно пока сказать, кто пойдет на компромиссы, навстречу друг к другу. Пока же встреча в Эр-Рияде — проба пера.

«Пока какой-то фактуры особой нет, потому что, с одной стороны, характер этих переговоров сугубо переходный, транзитный. Потому что это ещё не сами переговоры по Украине, это подготовка к началу переговорного процесса. Но, очевидно, что начало положено. Стороны договорились дальше вести диалог. А уже от этих переговоров зависит встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа», — объяснил собеседник агентства.

Длившаяся 4,5 часа встреча показывает заинтересованность России и США удержать страны в рамках приличия, наладить отношения и не скатиться в новую холодную войну, которая была при Байдене, отметил политолог. Он добавил, что российско-американские отношения настолько масштабны, настолько глобальны, что обсуждались не просто какие-то вопросы, а целые блоки вопросов.

«Потому что тут есть такие вопросы, как стратегическая стабильность. Есть и вопросы регионального характера. Условно говоря, это вопросы Украины, Ирана, КНДР и так далее. Есть вопросы двухсторонних отношений. А это уже как раз санкции, дипломатическая собственность, экономические вопросы. Поэтому стоит сказать, что здесь много тем для обсуждения», — сообщил Блохин.

Эксперт считает, что пока рано говорить о влиянии этих переговоров на ход специальной военной операции и заключение мира в украинском конфликте. По словам собеседника агентства, позиция Европы, которая поддерживает режим Зеленского и продолжение боевые действий, является препятствием к мирному урегулированию.

«Это вот Соединенные Штаты для себя уже приняли решение, что они уходят. И при выходе нужно, конечно, получить некую выгоду. Те же самые редкоземельные металлы. И в случае отказа Украина лишается 50% военной помощи. Потому что половина всей западной помощи приходилась на США. А Европа пока демонстрирует своё желание дальше поддерживать Украину. Они полагают, что через год-два вашингтонское болото поглотит Трампа. И надеется, что Трамп — это явление временное. Условно говоря, через четыре года придёт новый президент. А это может быть снова демократ, и всё станет на свои места», — подытожил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров назвал разговор с представителями США очень полезным. Глава российского МИД отметил, что стороны начали слушать и слышать друг друга.

Ушаков отметил, что для организации встречи Путина и Трампа потребуется плотная работа двух делегаций. Россия к этому готова, но прогнозы некоторых западных СМИ о встрече двух лидеров на следующей неделе вряд ли сбудутся, отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 февраля заявил, что необходимость в оперативной встрече Путина и Трампа существует, но пока невозможно говорить о её точных сроках. Представитель Кремля уточнил, что организацией займутся помощники глав государств, которым вскоре дадут соответствующие поручения.