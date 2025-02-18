Москва, 18 февраля, 2025, 18:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил дополнительно выплачивать жителям Курской области, потерявшим жилье, по 65 тыс. рублей ежемесячно до полного освобождения территорий.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе совещания с членами правительства попросил уточнить характер выплаты. Нужно ли будет тем курянам, кто уже получает зарплаты, пособия и пенсии, доплатить некую сумму, чтоб суммарный размер составлял 65 тыс. рублей. Или же каждому выделят фиксированную сумму.

«Мы не будем доплачивать до 65 тыс. рублей, если человек уже что-то получает. Всем жителям Курской области, которые оказались в таком положении (потеряли жилье. — Прим. ред.) будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территорий по 65 тысяч дополнительно», — подчеркнул глава государства.

Средства для выплат Путин поручил выделить из федерального бюджета. Мера затронет 112 620 жителей региона. По словам российского лидера, подобная мера является неординарной, но и людям раньше не приходилось сталкиваться с подобной ситуацией.

Ранее, в начале февраля, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн доложил Путину, что выплаты в размере 150 тыс. рублей в качестве компенсации за утрату имущества получили около 112 тыс. жителей приграничных районов региона. Глава государства отметил, что таких денег недостаточно.

Кроме того, Путин согласился с идеей Хинштейна о введении в регионе льготной ипотеки по аналогии с дальневосточной ипотекой. Российский лидер добавил, что считает возможным вернуть людям в Курской области землю в собственность при условии её использования по назначению на определённый срок.