Санкт-Петербург, 18 февраля, 2025, 18:48 — ИА Регнум. Все жители Курской области, потерявшие имущество в результате вторжения украинских формирований, будут получать выплаты по 65 тыс. рублей ежемесячно до полного освобождения региона. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», — отметил он на совещании с членами правительства.

Президент добавил, что эта выплата затронет более 112 тыс. жителей Курской области. При этом он отметил, что такое решение неординарно, но нужно помочь людям.

При этом глава государства подчеркнул, что выплата по 65 тыс. рублей ежемесячно будет дополнительной к тем мерам поддержки, которые пострадавшие жители региона уже получают.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин обеспечит выполнение поручения. При этом он отметил, что все положенные выплаты из бюджета РФ жителям приграничных регионов проходят в срок, деньги доходят до адресатов.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля Путин поручил правительству, Минобороны, органам власти Белгородской, Брянской и Курской областей наладить помощь в режиме «одного окна» жителям приграничья, которые пострадали от действий украинских войск. Он подчеркнул, что особое внимание следует обратить на согласованность взаимодействия властей и волонтёрских организаций, которые помогают пострадавшим.

5 февраля Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном назвал недостаточной выплату в 150 тыс. рублей жителям приграничья, потерявшим имущество в результате атак ВСУ. Он заявил, что по этому поводу будут приняты дополнительные решения.

Путин напомнил, что в Курской области 112 тыс. человек лишились имущества, и добавил, что также считает возможным возвращение земли в собственность курянам, получившим жилищные сертификаты.