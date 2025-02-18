Москва, 18 февраля, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Россия в 2024 году в девять раз нарастила экспорт тихоокеанской трески в Евросоюз. Об этом 18 февраля сообщили в Аналитическом центре Рыбного союза.

Юрий Смитюк/ТАСС

Отмечалось, что экспорт мороженного филе вырос до 2,6 тыс. т в физическом выражении и на 17 млн евро — в денежном.

«Кроме того, в три с половиной раза в денежном и в 1,7 раза в натуральном выражении увеличились закупки европейскими странами филе горбуши — до 3 тыс. т и 17 млн евро», — процитировало «РИА Новости» отчёт аналитиков.

Был зафиксирован рост продажи российской пикши на 10% в весе и на 40% в деньгах, до 2 тыс. т на 9 млн евро. Дальневосточных лососей из России в Евросоюзе стали покупать 10% больше в физическом выражении и на 40% в денежном.

Подчёркивалось, что в структуре объемов поставок российской рыбопродукции в ЕС за последние три года заметна позитивная динамика, выражающаяся в росте доли продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году США и страны Европы столкнулись с дефицитом морепродуктов из-за санкций против России. Угрозу для рыбной отрасли западных стран вызвал запрет на импорт российских крабов, минтая и трески. Ограничения начались с марта 2022 года. Сперва Запад запретил импорт трески, краба, лосося и минтая, затем это коснулось всех продуктов переработки морепродуктов российского происхождения.

За период с января по сентябрь прошлого года Россия стала мировым лидером по объёмам экспорта замороженной рыбы, её доля в мировом рынке за девять месяцев 2024 года увеличилась до 17,4%. В пятёрку лидеров по объёмам экспорта мороженой рыбы вошли Китай (с долей 11,7%), Нидерланды (7,2%), Норвегия (7%), США (6,6%).