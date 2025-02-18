Москва, 18 февраля, 2025, 19:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с Соединенными Штатами Америки по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом 18 февраля в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Он добавил, что президент США Дональд Трамп назначит отдельного представителя или группу переговорщиков для контактов с Россией по Украине, а его спецпосланник Кит Келлог будет работать по этой теме с Киевом и Европой.

«Нам об этом сообщат, мы доложим президенту, и президент назначит наших представителей, которые будут участвовать именно в этом двустороннем российско-американском диалоге», — пояснил Ушаков.

Он подчеркнул, что во время переговоров с делегацией США российская сторона четко изложила свои позиции по урегулированию конфликта на Украине.

«По Украине мы изложили наши принципиальные позиции, подчеркнули необходимость учета первопричин конфликта. Американцы достаточно бегло, я бы сказал, обозначили свои подходы», — рассказал помощник президента.

Он добавил, что у России и США не было отношений хуже, чем те, что сложились перед приходом Трампа. При этом Ушаков отметил, что сейчас идет уникальное развитие ситуации в отношениях между двумя странами.

После переговоров Reuters написало, что Келлог отправится в Киев. Отмечается, что его поездка на Украину для обсуждения мирного урегулирования запланирована на вечер 18 февраля. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что ждет спецпредставителя США 20 февраля.

МИД РФ по итогам российско-американских консультаций сообщил, что Россия и США условились возобновить каналы коммуникации с учетом их особой ответственности как ядерных держав. Отмечается, что подтверждена заинтересованность в продолжении совместной работы по подготовке встречи президентов России и США.

Как ранее передавало ИА Регнум, 18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США. От российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров и Ушаков. В составе американской делегации были госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

В результате переговоров Лавров и Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта. Помимо этого, стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях. Кроме того, Лавров рассказал, что представителям России и США поручено обсудить, что необходимо для подготовки встречи президентов двух стран.

В тот же день начались переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Зеленским по урегулированию конфликта на Украине. Накануне он отмечал в беседе с журналистами, что намерен обсудить гарантии безопасности Украины со стороны Турции. Зеленский также пригрозил, что территория украинского государства станет вторым Афганистаном, если ее не примут в НАТО и не предоставят гарантий безопасности.

В июне 2024 года Путин отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной является официальный отказ страны от планов вступления в Североатлантический альянс. Позднее президент России уточнял, что Москва готова к началу мирных переговоров, однако целью такого диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие или заморозка конфликта. При этом Украина должна признать территориальные реалии и вывод украинских формирований с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.