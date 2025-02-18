Москва, 18 февраля, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Рособрнадзор исправил проект приказа о минимальных баллах для успешного прохождения теста по русскому языку детьми иностранных граждан, согласно которому для поступления в российские школы нужно получить оценку «удовлетворительно». Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Проектом приказа предлагается определить, что указанное минимальное количество баллов составляет 3 балла (удовлетворительно) за прохождение тестирования иностранными гражданами на знание русского языка при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (при приеме с 1-го по 11-е классы)», — сказано в пояснительной записке к документу.

Там уточняется, что этот балл подтверждает соответствие уровня знания русского языка требованиям в необходимом объеме.

17 февраля глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая говорила о том, что Рособрнадзор внесет поправки в проект по тестированию детей иностранных граждан по рекомендациям Госдумы. Она подчеркнула, что новые проекты будут обсуждаться профильным комитетом ГД по просвещению.

12 февраля Рособрнадзор подготовил проект, согласно которому тестирование детей иностранцев на знание русского языка будет считаться пройденным в случае, если они дадут 30% и более правильных ответов. Этот минимум предполагалось установить при приеме ученика в любой класс.

Как передавало ИА Регнум, в декабре Госдума приняла закон о запрете приема в школы без знания русского языка. Соответствующий документ включает в себя обязательное тестирование для детей перед зачислением в образовательные учреждения с 1 января 2025 года.

Президент России Владимир Путин также поддержал закон против приема в школы детей, не знающих русский язык. Он уточнил, что ребёнка, который не знает языка, не выйдет ничему научить. Глава российского государства отметил, что не должны ущемляться интересы ни приезжих, ни местного населения.