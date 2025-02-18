Москва, 18 февраля, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Россия и США условились возобновить каналы коммуникации с учётом их особой ответственности как ядерных держав. Об этом говорится в опубликованном 18 февраля сообщении МИД РФ по итогам российско-американских консультаций в Эр-Рияде.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Стороны согласились возобновить каналы коммуникации по другим международным проблемам с учётом особой ответственности России и США в вопросах мира и безопасности как ядерных держав и постоянных членов СБ ООН», — указали в министерстве.

Отмечается, что подтверждена заинтересованность в продолжении совместной работы по подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

МИД также сообщил, что стороны обсудили широкий круг вопросов, включая перспективы нормализации двусторонних отношений, условились о скорейшем назначении послов, достигли договорённости по согласованию возобновления сотрудничества в экономике, обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что был серьёзный разговор по всем вопросам, стороны договорились учитывать интересы друг друга, изложили свои принципиальные подходы по Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны начали слушать и слышать друг друга, а также договорились создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров заявил, что завершение украинского конфликта откроет двум странам путь к сотрудничеству в экономике и геополитике. Он подчеркнул, что Россия является незаменимым участником запуска мирного процесса. По его словам, антироссийские санкции стали следствием украинского кризиса, и задача США — положить этому конец.